Пока читатели отдыхают, журналисты внимательно следят за каждым шагом знаменитостей и оперативно освещают каждое интересное событие. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 августа 2019 года, вы найдете в специальной подборке Дни.ру.
Пока читатели отдыхают, журналисты внимательно следят за каждым шагом знаменитостей и оперативно освещают каждое интересное событие. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 августа 2019 года, вы найдете в специальной подборке "Дни.ру".
В социальных сетях появилась фотография Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. Снимок был сделан на берегу Балтийского моря в Юрмале.
В кадре певицы сидят за столом. Многие пользователи заявили, что на снимке Примадонна выглядит лучше, чем ее коллега.
Популярная певица Ольга Бузова стала объектом насмешек. Поводом для издевательств стало видео, опубликованное в Instagram.
В ролике звезда танцует в ночном клубе. Пользователи высмеяли поведение телеведущей.
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