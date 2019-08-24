Пока читатели отдыхают, журналисты внимательно следят за каждым шагом знаменитостей и оперативно освещают каждое интересное событие. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 августа 2019 года, вы найдете в специальной подборке Дни.ру.

Пока читатели отдыхают, журналисты внимательно следят за каждым шагом знаменитостей и оперативно освещают каждое интересное событие. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 августа 2019 года, вы найдете в специальной подборке "Дни.ру".В социальных сетях появилась фотография Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. Снимок был сделан на берегу Балтийского моря в Юрмале.В кадре певицы сидят за столом. Многие пользователи заявили, что на снимке Примадонна выглядит лучше, чем ее коллега.Популярная певица Ольга Бузова стала объектом насмешек. Поводом для издевательств стало видео, опубликованное в Instagram.В ролике звезда танцует в ночном клубе. Пользователи высмеяли поведение телеведущей.Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 августа 2019 года, в и специальных .