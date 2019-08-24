В минувшую среду, 21 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил город Ивье. Глава страны рассказал, что остался доволен ситуацией в районе. Эксперт раскритиковал заявление лидера.

В минувшую среду, 21 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил город Ивье. Глава страны рассказал, что остался доволен ситуацией в районе. Эксперт раскритиковал заявление лидера.Руководитель гродненского облисполкома Владимир Кравцов отговаривал Александра Лукашенко от поездки в Ивьевский район, однако лидер был настроен решительно. По прибытии в город президент признался, что был приятно удивлен. Глава страны назвал Ивье "райским" местом."Я думал, приеду сейчас в Ивье, а там какая-нибудь темная деревня или захудалый город. Когда приехал на этот курорт, я губернатору говорю: "Ты вообще молодец! И это же не сделаешь до приезда. Я второй раз за последнюю неделю попадаю в рай", – рассказал .Однако журналист Алесь Пилецкий не согласился с президентом, опубликовав официальную статистку Ивьевского района. Согласно данным, средняя заработная плата в регионе составляет 374 доллара в месяц, в то время как в Минске жители получают около 750 долларов, передает udf.by.Кроме того, численность населения в Ивьевском районе сократилась на 4,5 тысячи с 2010 года. "С такими темпами через 35 лет Лукашенко приветствовать уже некому будет", – заявил эксперт. Журналист добавил, что за восемь лет резко уменьшилось количество школ. В регионе закрыли четыре учебных заведения.Такая же ситуация наблюдается в сфере медицины. Алесь Пилецкий отметил, что с 2010 года количество коек сократилось со 100 до 87 на каждые 10 тысяч человек. Темпы строительства жилья также стремительно падают. Так, в 2017 году построили 64 квартиры, в то время как в 2010 году – 134.