В субботу, 24 августа, Корейская Народно-Демократическая Республика произвела очередной запуск ракет в сторону Японского моря.

В субботу, 24 августа, Корейская Народно-Демократическая Республика произвела очередной запуск ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает правительство Японии.По мнению экспертов, ракеты были баллистическими, сообщает ТАСС.Как уточнил представитель правительства Японии, запущенные ракеты не достигли территориальных вод либо исключительной экономической зоны страны.В настоящее время правительство Японии занимается сбором и анализом информации, которая связана с очередным ракетным пуском КНДР.Северная Корея возобновила ракетные испытания летом текущего года. Последний раз ракетный пуск был осуществлен 10 августа, когда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 километров.