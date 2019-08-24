Владимир Путин посчитал недопустимой и остался весьма недоволен ситуацией в угольной отрасли, о которой ему рассказали участники встречи в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин посчитал недопустимой и остался весьма недоволен ситуацией в угольной отрасли, о которой ему рассказали участники встречи в Кремле". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представители профсоюзов пожаловались, в частности, на неразбериху в штатном расписании, из-за которой за одну и ту же работу шахтеры получают разную зарплату, а некоторые лишаются льготной пенсии. По итогам встречи для исправления ситуации президент подписал ряд поручений. Особое внимание — условиям труда и отдыха, реабилитации и медицинскому обслуживанию. Поручено переселить людей из зон отработанных месторождений, проработать вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию.Шахта "Садкинская" горизонтальной или, как еще говорят, наклонной выработки. Прежде чем попасть к тому месту, где смена добывает уголь, нужно минут 50 проехать на монорельсовом устройстве. Поэтому мы не спускаемся, а въезжаем в шахту по тоннелю, вырубленному в пласте антрацита, то есть угля высшего качества. Дальше идем пешком вплоть до таблички "Проход запрещен!" и за нее, в лаву.Можно не спрашивать, кто, почему и как здесь оказался. Похоже, любовь к этому нелегкому мужскому делу передается по наследству.В эпицентре добычи — машинист и его помощник. Они — в респираторах. Кто находится чуть подальше, работает без них — так удобнее. Шахтеры привыкли: их неизменные спутники — всюду проникающая пыль, влажность, вибрация, темнота и, конечно, грязь.Несовершенство тарифной сетки приводит к тому, что на некоторых шахтах люди, которые работают в одном забое, дышат одним и тем же воздухом, по какой-то нелепой причине попадают в разные так называемые списки. И одни раньше уходят на пенсию, другие — позже.Так случилось с Александром Гусевым, которому, несмотря на 25 лет подземного стажа, было отказано в оформлении пенсии. "Ввиду того, что у меня якобы неправильно записана профессия в трудовой книжке. И получается, что я из-за этой записи не могу пойти на пенсию и должен работать еще 5 лет", — рассказал шахтер.Похожие ситуации обсуждались во время недавней встречи президента с главами угледобывающих регионов и независимых профсоюзов."Какая-то ерунда, явно натянутая вещь — буровой мастер или мастер буровой установки — просто чушь какая-то. Должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом", — заявил Владимир Путин.В Кемерово на полмиллиона рублей была оштрафована шахта "Антоновская" — за нарушения закона о труде. На 775 тысяч оштрафовал Ростехнадзор шахту "Усковская" — за нарушения требований безопасности.Отсутствие медосмотров, провалы в системе оценки вредности производства, формализм при рассмотрении льгот и компенсаций — президент отреагировал сразу. Поручения правительству — накануне профессионального праздника шахтеров, которые многие из них проведут под землей. Шахты работают круглосуточно, ни на час не останавливаются.В течение рабочей смены шахтеры из одной только лавы добыли полторы тысячи тонн антрацита. Этого угля хватит, например, чтобы всю зиму отапливать 300 домов.