Хедлайнером очередного дня музыкальногофестиваля Звезды Русского радио в Сочи стал Дима Билан. Он представил почти часовой сэт из лучших хитов, большинство из которых зал пел хором с артистом. Корреспондент Дни.Ру побывал на концерте.

Хедлайнером очередного дня музыкальногофестиваля "Звезды "Русского радио" в Сочи стал Дима Билан. Он представил почти часовой сэт из лучших хитов, большинство из которых зал пел хором с артистом. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на концерте.Сочи – родной для продюсирующей Диму Билана Яны Рудковской. Поэтому на сцене в Олимпийском парке на фестивале "Звезды "Русского радио" вместе с Димой она появилась под рев обожающих ее земляков. И сразу же призналась им в любви.А во время песни "Держи, держи" Яна не удержалась и устроила вместе со своим подопечным зажигательные танцы. На финальных аккордах разгоряченный артист не удержался и сделал Рудковской заслуженный комплимент. "У тебя классные, сексуальные ноги, – признался певец. – Не знаю, из-за чего в Интернете сыр-бор и почему там все так горячо тебя обсуждают".Действительно, Яне (несправедливо!) часто достается от хейтеров – пишут, что, мол, и коленки у нее дряблые, и кожа сморщенная, и грудь обвисшая. Сама Рудовская давно привыкла к этой ерунде и отвечает: "Меня все во мне устраивает, а что не устраивает, над этим усиленно работаем".Стоит заметить что в свои 44 года Рудковская выглядит очень привлекательно и сексуально – точеная фигура, хорошая кожа, длинные ноги, дорогие наряды. Как говорится, дай бог каждому. А диванные критики пусть чешут языками – на то они им и даны. Или же почаще смотрят на себя в зеркало.Напомним, фестиваль "Звезды "Русского радио" проходит в Сочи с 19 по 25 августа. Он собрал топовых звезд – Светлану Лободу, Олега Газманова, Ани Лорак, Григория Лепса и многих других.