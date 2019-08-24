В матче второго тура чемпионата Испании мадридский Реал на поле домашнего стадиона Сантьяго Бернабеу сыграл вничью с Вальядолидом. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В матче второго тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Вальядолидом". Встреча завершилась со счетом 1:1.Счет в игре на 82-й минуте открыл французский форвард хозяев поля Карим Бензема, которому ассистировал соотечественник Рафаэль Варан, а у гостей мяч за две минуты до конца основного времени забил нападающий Серхио Гвардиола.В активе обеих команд по четыре очка. В следующем матче испанской примеры подопечные Зинедина Зидана 1 сентября на выезде сыграют с "Вильярреалом", а "бело-фиолетовые" днем ранее встретятся с "Леванте".