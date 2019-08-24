Попытка обойти внушительную лужу на переходе закончилась внезапным инцидентом – юная жительница Ноябрьска провалилась в незамеченную ею ливневку. ЧП с участием школьницы попало в объектив автомобильного регистратора очевидца.

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего инцидент с участием школьницы, произошедший в минувший понедельник, 19 августа, на улице Советской в городе Ноябрьске, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе.Девочки-подростки, переходившие проезжую часть, были вынуждены обойти внушительную лужу, образовавшуюся около тротуара.Одна из них благополучно покинула дорогу, а вот ее подруга провалилась в ливневку, судя по всему, не замеченную ею из-за скопившейся воды. По предварительным данным, ребенок не пострадал.Местные СМИ обратились за комментарием в городское управление жилищно-коммунального хозяйства, где пояснили, что существующими планами предусмотрен капитальный ремонт участка, на котором произошло ЧП. Начала работ можно ожидать через пару лет – в 2020 году ожидается разработка проекта, фактическая реализация которого зависит от наличия достаточного финансирования.