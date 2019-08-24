Телеведущая Регина Тодоренко дала интервью для канала Украина. Звезда сделала громкое заявление на счет интимной жизни с супругом, Владом Топаловым.

Телеведущая Регина Тодоренко дала интервью для канала "Украина". Звезда сделала громкое заявление на счет интимной жизни с супругом, Владом Топаловым.По словам знаменитости, на первую брачную ночь у них с певцом просто не осталось сил. Как только они добрались до спального ложе, они тут же уснули без задних ног."Наша первая брачная ночь была типичной для людей, которые давно живут вместе, вот", – рассказала смущенная Регина.Напомним, Тодоренко и Топалов официально расписались еще в 2018 году, но пышную церемонию сыграли только в июле нынешнего года. Торжество состоялось на вилле Астор на Амальфитанском побережье. Ее недельная аренда встала молодоженам в кругленькую сумму: около 150 тысяч евро.Недавно Регина призналась, что они с супругом регулярно ходят к семейному психологу. По словам телезвезды, у Влада сложный характер, из-за которого в паре часто случаются конфликты.Отметим, 5 декабря 2018-го влюбленные стали родителями. У них родился первенец, которому дали имя Майкл – Михаил.