Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату стыковки корабля Союз МС-14 с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции. Как написал Рогозин в Twitter, попытка запланирована на 27 августа. Сейчас "Союз" ожидает команды на автоматическое причаливание на безопасном расстоянии от МКС.По плану, космонавт Александр Скворцов вручную перестыкует корабль МС-13 от модуля "Звезда" к модулю МИМ2. Затем МС-14 подойдет к модулю "Звезда" и причалит под управлением электроники.Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки "Союза МС-14" со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля "Звезда".В настоящее время корабль "Союз МС-14" находится в штатной закрутке на Солнце в ожидании повторной стыковки.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 24 августа 2019 г.В субботу "Союз МС-14" начал совершать колебания на траектории из-за поломки усилителя сигнала системы стыковки "Курс". "Союз МС-14" вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а" с цифровой системой управления российского производства.