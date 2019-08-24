Муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Это снимок с двойного свидания с певицей Лаймой Вайкуле и ее гражданским мужем.

Муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый пост. Это снимок с двойного свидания с певицей Лаймой Вайкуле и ее гражданским мужем.На фото семейные пары сидят на берегу Балтийского моря в Юрмале за столом при свечах. "Свеча горела на столе, свеча горела", – процитировал слова Пастернака под постом комик.Пользователям Сети очень понравился кадр. Они сочли его по-домашнему уютным. "Замечательная компания!", "Хорошо сидите! Все такие классные!", "Прям сидите, как простые люди, то есть, как мы", – восторгались фолловеры.Но больше всего поклонников привлекла Примадонна. Она единственная из всех присутствующих получила огромное количество комплиментов в свой адрес."Алла красавица!", "Алла всегда прекрасно выглядит! Фото супер!", "Над Аллой Борисовной время вообще не властно, потрясающая!", "Максим, Алла моложе тебя выглядит. Круто!", "Аллочка – Куколка!", – не скрывали своего восхищения фанаты."Все красивые, но Алла Борисовна лучше всех!", – отметил фолловер.А вот Лайма таких добрых слов, к сожалению, так и не дождалась. Единственное, что выделили подписчики – это ее пальцы. На фото они выглядят очень короткими и толстыми, по мнению пользователей Сети.Напомним, у Максима и Аллы Борисовны двое детей от суррогатной матери. А вот в паре Лаймы Вайкуле и Андрея Латковского малышей так и не появилось. Певица трижды была беременна. Дважды она сделала аборт, а на третий у нее случился выкидыш.