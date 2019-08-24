В матче первого тура группового этапа чемпионат Европы по волейболу среди женских команд сборная России на паркете Словнафт Арены в словацкой Братиславе обыграла национальную команду Белоруссии со счетом 3:0 (26:24, 25:16, 25:22).

В матче первого тура группового этапа чемпионат Европы по волейболу среди женских команд сборная России на паркете "Словнафт Арены" в словацкой Братиславе обыграла национальную команду Белоруссии со счетом 3:0 (26:24, 25:16, 25:22).У победителей встречи самыми результативными стали Наталия Гончарова, Ирина Воронкова и Ксения Парубец, записавшие на свой счет 17, 14 и 12 очков соответственно. У белорусской команды больше всех очков набрала Анна Калиновская – 10 очков.Таким образом, россиянки с тремя очками вышли в лидеры группы D. В следующем матче турнира сборная России в воскресенье, 25 августа сыграет с командой Швейцарии, а белоруски в тот же день встретятся с испанками.