12-летнюю россиянку, пострадавшую в Турции, осмотрели петербургские врачи. Они сообщили, что турецкие медики допустили их к пациентке в реанимацию лишь во второй половине дня, сославшись на технические трудности.

12-летнюю россиянку, пострадавшую в Турции, осмотрели петербургские врачи. Они сообщили, что турецкие медики допустили их к пациентке в реанимацию лишь во второй половине дня, сославшись на технические трудности.Владимир Копылов, анестезиолог-реаниматолог комитета здравоохранения Петербурга, рассказал, что состояние девочки тяжелое, однако стабилизация его продолжается. Он сообщил, что российские врачи вместе с турецкими коллегами провели коррекцию, в результате чего отмечается стабилизация по системе кровообращения. "Уменьшено количество кардиотонических препаратов, — рассказал доктор Копылов. — зарегистрировано снижение пульса и увеличение артериального давления".Российские врачи смогли убедить турецких коллег в том, что девочке нужна транспортировка на компьютерный томограф. Это будет сделано ночью или утром, передает РИА Новости.Несчастный случай произошел 18 августа в отеле "Санхилл" в Бодруме. 12-летняя девочка пострадала в бассейне – ее руку затянуло в трубу. Случай признан страховым, расходы на лечение девочки компенсирует страховая компания.