Российская теннисистка Анна Калинская смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата США, который стартует в Нью-Йорке 26 августа. В финале квалификации она одержала победу над представительницей США Эйжей Мухаммад.

Российская теннисистка Анна Калинская смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата США, который стартует в Нью-Йорке 26 августа. В финале квалификации она одержала победу над представительницей США Эйжей Мухаммад.Соперницы провели на корте 2 часа 38 минут. Россиянка взяла верх в трех партиях со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)​​​. В первом раунде US Open Калинская сыграет с американкой Слоан Стивенс, посеянной на турнире под 11-м номером.Напомним, что призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису превышает 57 миллионов долларов. Турнир завершится 8 сентября.