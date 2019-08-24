Российская теннисистка, 184-я ракета мира Варвара Грачева в финале квалификации Открытого чемпионата США за один час 39 минут проиграла представительнице Голландии Ришель Хогенкамп со счетом 4:6, 6:7 (6:8).

Российская теннисистка, 184-я ракета мира Варвара Грачева в финале квалификации Открытого чемпионата США за один час 39 минут проиграла представительнице Голландии Ришель Хогенкамп со счетом 4:6, 6:7 (6:8).Грачева дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми, а у Хогенкамп, занимающей 208-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка из девяти.Таким образом, голландка вышла в основную сетку турнира, имя своей следующей соперницы Ришель узнает позднее.