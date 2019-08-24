Родион Толочкин разочаровал поклонников телестройки. Участника
шоу Дом-2 назвали лицемером и потребовали отправить за периметр.
Родион Толочкин разочаровал поклонников телестройки. Участника
шоу "Дом-2" назвали лицемером и потребовали отправить за периметр.
В начале августа к Родиону пришла новенькая. Валентина
Попович из города Димитровград мечтала построить отношения с Толочкиным,
который, к слову, ранее участвовал в проекте "Песни" на ТНТ.
Однако участник шоу "Дом-2" показал себя не с лучшей стороны.
На лобном он сказал, что Валентина прикольная и оригинальная, однако тем же
вечером, обсуждая новенькую с парнями, назвал ее толстой и заявил, что она не в
его вкусе. Зрители телестройки осудили Родиона, отметив, что он ведет себя не
по-мужски.
К слову, последняя выходка Толочкина окончательно взбесила
поклонников шоу "Дом-2". В Сети появилось видео, в котором Родион, ряженый в
костюм царя, поет песню Валентине. Текст композиции многие посчитали
унизительным.
"Твоей попы я упругой не коснулся своим другом. / На проекте
я не твой, / иди, Валечка, домой", – завывает участник .
В комментариях зрители писали, что Толочкин не оправдал их ожиданий.
Родион у многих вызвал омерзение.
"Такой показался с виду интеллигентный парень, а на деле
оказался 💩💩💩🤢🤢 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Гнать козла поющего😂😂😂", "что он мычит как корова😆😆😆😆 прям слух режет", "В песнях вроде норм был..
а тут, одно разочарование🙄", "Вот почему его
турнул Фадеев. Его место дом 2 🐹
Кто смотрел" песни" те поймут. Он себя там показал во всей красе", "Да и поет он так себе, и как человек оказался г... Но. На
себя бы в зеркало посмотрел бы, косой и страшный, а девченок еще перебирает",
– писали фанаты шоу.