Родион Толочкин разочаровал поклонников телестройки. Участника шоу Дом-2 назвали лицемером и потребовали отправить за периметр.

Родион Толочкин разочаровал поклонников телестройки. Участникашоу "Дом-2" назвали лицемером и потребовали отправить за периметр.В начале августа к Родиону пришла новенькая. ВалентинаПопович из города Димитровград мечтала построить отношения с Толочкиным,который, к слову, ранее участвовал в проекте "Песни" на ТНТ.Однако участник шоу "Дом-2" показал себя не с лучшей стороны.На лобном он сказал, что Валентина прикольная и оригинальная, однако тем жевечером, обсуждая новенькую с парнями, назвал ее толстой и заявил, что она не вего вкусе. Зрители телестройки осудили Родиона, отметив, что он ведет себя непо-мужски.К слову, последняя выходка Толочкина окончательно взбесилапоклонников шоу "Дом-2". В Сети появилось видео, в котором Родион, ряженый вкостюм царя, поет песню Валентине. Текст композиции многие посчиталиунизительным."Твоей попы я упругой не коснулся своим другом. / На проектея не твой, / иди, Валечка, домой", – завывает участник .В комментариях зрители писали, что Толочкин не оправдал их ожиданий.Родион у многих вызвал омерзение."Такой показался с виду интеллигентный парень, а на делеоказался 💩💩💩🤢🤢 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Гнать козла поющего😂😂😂", "что он мычит как корова😆😆😆😆 прям слух режет", "В песнях вроде норм был..а тут, одно разочарование🙄", "Вот почему еготурнул Фадеев. Его место дом 2 🐹Кто смотрел" песни" те поймут. Он себя там показал во всей красе", "Да и поет он так себе, и как человек оказался г... Но. Насебя бы в зеркало посмотрел бы, косой и страшный, а девченок еще перебирает",– писали фанаты шоу.