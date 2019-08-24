Начало работы саммита G7 в Биаррице сопровождается акцией протеста в соседнем городке Байонна.

Начало работы саммита G7 в Биаррице сопровождается акцией протеста в соседнем городке Байонна. Сотни людей с закрытыми лицами проходят маршем по центру города, выкрикивая лозунги с критикой полиции - "Полиция нас увечит, полиция нас убивает", "Все ненавидят полицию" и т.п. По сообщениям СМИ, манифестация устроена движением "желтых жилетов".Силы правопорядка заблокировали акцию в районе, ограниченном реками с двух сторон. Многие жители Байонны не могут попасть к себе домой.Подобные выступления "желтых жилетов" прошли в субботу в Париже и Тулузе. На улицы вышли сотни участников. Демонстранты рассказывают журналистам, что за месяцы протеста ситуация не изменилась, поэтому они не прекратят выступления.