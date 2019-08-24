Торговые войны и Brexit, иранская ядерная сделка, Сирия и, конечно, возможность возвращения России в G8 - эти и другие мировые вопросы обсуждают на саммите Большой семерки, который стартовал во французском Биарицце.

Торговые войны и Brexit, иранская ядерная сделка, Сирия и, конечно, возможность возвращения России в G8 — эти и другие мировые вопросы обсуждают на саммите "Большой семерки", который стартовал во французском Биарицце. Особое внимание при подготовке уделили безопасности лидеров — кругом тысячи полицейских, спецназ, перекрыты дороги. Саммит пытаются сорвать антиглобалисты и "желтые жилеты". Десятки демонстрантов задержаны.Бой барабанов, лозунги на испанском, французском, баскском, у каждой группы свои требования, но все 9 тысяч человек — против проведения саммита "Большой семерки".17 человек задержаны. Троих немцев уже приговорили к реальным срокам — двум и трем месяцем тюрьмы – а также к запрету на въезд во Францию.Полиция и без того измотана акциями "желтых жилетов" — 46 самоубийств среди стражей порядка за последние полгода. Никаких отгулов и отпусков. На саммит снова брошены все силы — обеспечить безопасность в курортном городе и его окрестностях в разгар сезона непросто."Здесь сильные сепаратистские настроения басков, конфигурация города тоже трудная: с одной стороны – море, и все прижато к акватории, с другой стороны — горы, мало подъездов. Здесь антиглобалисты, анархисты, хулиганы — все те, кто выражают свое мнение через насилие", — сказал замглавы профсоюза полиции Оливье Реверди."Большая семерка" и сама, как хромая утка. Меркель готовится уйти на пенсию, Джонсона волнует лишь Brexit, итальянский премьер Конте уже ушел в отставку, канадский Трюдо замешан в крупном политическом скандале дома, глава Евросовета Туск уже через месяц покинет свой пост, но при этом настаивает на приглашении на следующий саммит Украины вместо России.Как вписать в клуб крупнейших экономик мира, стран, имеющих наибольший политический вес, прозябающую в долгах Украину, — вопрос, который остался без ответа. А французская "Фигаро" как раз публикует результаты опроса: 80% французов — за восстановление формата G8 именно с Россией. За это также Макрон и Трамп, которые начали с двусторонней встречи и спора: американцы грозят обложить пошлиной французские вина в ответ на цифровой налог для американских Google, Apple и Amazon.Дональд Трамп — в своем репертуаре. Он — единственный из всех хотел прилететь в Бордо, сказав, что в Биарицце слишком короткая для его самолета взлетная полоса, но в последний момент свои планы изменил.Главная интрига — высидит ли Трамп до конца все три дня или улетит раньше, как это было в прошлый раз. На всякий случай французская сторона впервые за всю историю встреч решила отказаться от совместного коммюнике — итогов просто не будет. Слишком разные позиции по торговым соглашениям, проблемам климата и другим международным вопросам, включая Иран.Активисты сделали ролик-пародию, где собрали высказывания каждого из лидеров стран, что нужно бороться с неравенством, — эта тема заявлена главной на саммите. На деле ситуация обратная, уверяют активисты и проводят свой альтернативный саммит в нескольких километрах от роскошного отеля в центре пустого города-призрака.