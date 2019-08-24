Несколько дней назад в СМИ появилась страшная новость: врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк онкологическое заболевание. С тех пор поклонники не перестают обсуждать состояние артистки. Официальный представитель звезды пообещал, что совсем скоро она положит конец всем слухам и домыслам.

Несколько дней назад в СМИ появилась страшная новость: врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк онкологическое заболевание. С тех пор поклонники не перестают обсуждать состояние артистки. Официальный представитель звезды пообещал, что совсем скоро она положит конец всем слухам и домыслам.Концертный директор рассказал, что в начале сентября Анастасия Заворотнюк даст большое интервью на телевидении. По его словам, зрители узнают всю правду из первых уст. "Настя все расскажет, поулыбается… Идет рабочий процесс", – добавил он.На вопрос, почему звезда отказалась от участия в спектакле "Все мужчины делают это", официальный представитель не смог точно ответить. Он признался, что ничего не знает о постановке и о том, с кем вела переговоры артистка.Концертный директор Анастасии Заворотнюк подчеркнул, что занимается только частными мероприятиями. По его словам, артистка продолжает принимать участие в корпоративах. "Они есть и, надеюсь, еще будут", – передает его слова "".Ранее журналисты издания "Тайны звезд" сообщили о том, что у актрисы заподозрили рак мозга. Именно из-за тяжелой болезни отказалась от гастролей и перестала появляться на светских мероприятиях.Наиболее наблюдательные поклонники заметили на шее звезды шрам, который напоминает биопсиию загрудинных узлов. "За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз – разновидности рака крови. То есть, коллеги искали источник опухоли", – заявили медики.