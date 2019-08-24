В Сильди (Дагестан) ВАЗ-2107 попал под камнепад и рухнул с 500-метровой высоты. В машине находилась семья (отец, мать и двое сыновей). Трое погибли на месте, еще один - в больнице.

В Сильди (Дагестан) ВАЗ-2107 попал под камнепад и рухнул с 500-метровой высоты. В машине находилась семья (отец, мать и двое сыновей). Трое погибли на месте, передает "Интерфакс".15-летний мальчик впал в кому и был госпитализирован с тяжелыми травмами, но позже скончался в больнице, сообщает РИА Новости.17 августа в республике произошла похожая трагедия: у села Гочоб УАЗ "Буханка" упал с обрыва, подросток погиб, его отец отделался травмами.