В матче второго тура чемпионата Испании Гранада на поле домашней арены Лос-Карменес проиграла Севилье – 0:1. Единственный мяч у победителей встречи на 52-й минуте забил Жоан Жордан.

В матче второго тура чемпионата Испании "Гранада" на поле домашней арены "Лос-Карменес" проиграла "Севилье" – 0:1. Единственный мяч у победителей встречи на 52-й минуте забил Жоан Жордан."Севилья" одержала вторую победу кряду и с шестью очками вышла в лидеры турнирной таблицы, а "Гранада" расположилась на 12-й строчке, имея в активе одно очко.В следующем туре "красно-белые" в пятницу, 30 августа примут "Сельту", а подопечные Диего Пенаса Мартинеса на следующий день на выезде сыграют с "Эспаньолом".