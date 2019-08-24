Американский лидер Дональд Трамп будет работать с партнерами по Большой семерке над противодействием недобросовестным торговым практикам. Вместе они считают необходимым реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).

Американский лидер Дональд Трамп будет работать с партнерами по "Большой семерке" над противодействием недобросовестным торговым практикам. Вместе они считают необходимым реформирование Всемирной торговой организации (ВТО).Очень важно бороться против промышленных субсидий, государственного управления экономикой, принудительной передачи технологий, говорится в материалах Белого дома, подготовленных к участию Трампа в саммите во Франции.Ранее президент США заявил, что готов выйти из ВТО, если потребуется, ведь в течение многих лет другие страны (в частности, Китай) использовали организацию с целью противодействия Штатам.