Известный переводчик-синхронист Юрий Живов, известный авторскими переводами иностранных фильмов в начале 90-х годов, скончался в возрасте 61 года.

Известный переводчик-синхронист Юрий Живов, известный авторскими переводами иностранных фильмов в начале 90-х годов, скончался в возрасте 61 года.Живов родился 9 мая 1958 года в Москве, окончил МГПИИЯ имени Мориса Тореза, получив образование переводчика-синхрониста со знанием немецкого, английского и шведского языков. Затем он проходил стажировку в ГДР и позднее работал в структуре ООН.С 1993 года Юрий Живов начал переводить иностранные фильмы на видеокассетах VHS, что сделало его наиболее известным. Первыми работами переводчика стали драма "Любовник леди Чаттерлей", фильм ужасов "Вой" и комедия "Исповедь чистильщика окон", напоминает РИА Новости.Живов считал, что главный принцип его работы заключался в том, чтобы пропустить фильм "через себя", выделить для зрителя самое важное, но при этом остаться за кадром.За свою карьеру Юрий Живов перевел и озвучил более 1300 кинолент.