Известный журналист Владимир Соловьев прокомментировал призывы Михаила Ходорковского выходить на протесты в Москве. Беглый олигарх воспринимает активистов как пушечное мясо, уверен телеведущий. Осужденный экс-глава ЮКОСа призывает россиян выходить на улицы и показывать власти свое недовольство, тогда как сам он предпочитает отсиживаться в Лондоне, подчеркнул Соловьев.

Известный журналист Владимир Соловьев прокомментировал призывы Михаила Ходорковского выходить на протесты в Москве. Беглый олигарх воспринимает активистов как "пушечное мясо", уверен телеведущий. Осужденный экс-глава ЮКОСа призывает россиян выходить на улицы и показывать власти свое недовольство, тогда как сам он предпочитает отсиживаться в Лондоне, подчеркнул Соловьев.В своих социальных сетях Ходорковский ведет активную кампанию: судя по сообщениям, он науськивает москвичей, для того, чтобы те выходили на протестные акции. Зачастую подобные мероприятия оканчиваются беспорядками."Ну а если думаешь, что так тебя не услышат – выходи на улицу и говори им в лицо словами или плакатами!" – написал Ходорковский в своем Twitter.Слова беглого олигарха возмутили журналиста Владимира Соловьева. В своем Telegram-канале он написал о том, что Ходорковский мог бы показать россиянам личный пример протестной активности, однако он предпочитает прятаться в Лондоне."Сам он в Лондоне, и в Москву не собирается. Зачем? Он просто опять ищет пушечное мясо для своих схем", – высказал свое мнение известный журналист.Соловьев полагает, что Ходорковский всячески пытается вжиться в роль и преподнести народу себя в образе "жертвы кровавого режима". "Олигарх, подминавший под себя Россию, гулявший по стране как по буфету. Жесткий, беспринципный, руки по локоть в крови", – подчеркнул Соловьев, добавив, что тот не гнушался подкупать политиков и журналистов.В связи с этим телеведущий обратился к молодежи, которая зачастую по своей наивности попадает под оппозиционные жернова:"Очнитесь. Почитайте про МБХ и Навального с сотоварищами. Они на вас наводят морок. Вы для них лишь расходный материал. Они не идеалисты и не романтики. Ими движут алчность, эго, жажда мести, болезненное тщеславие", – написал Соловьев.Журналист уверен, что в случае арестов и задержаний либералы не станут помогать тем, кто выходил на улицу по их призыву. Тех, кто попадет за решетку, попросту бросят на произвол судьбы, добавил Соловьев.Он заявил, что Ходорковский бросил осужденных сотрудников , а также напомнил о , вышедших на площадь по призыву Алексея Навального и его сторонников и получивших реальные сроки после беспорядков.Сейчас за участие в незаконных акциях. На словах организаторы незаконных митингов призывают помогать арестантам, но что делают они лично, чтобы освободить задержанных?Сам Навальный заявил о том, что готов пожертвовать на каждого арестованного всего лишь по . При этом на отдых за границей, судя по всему, он тратит гораздо .