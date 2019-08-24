Известный музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию. Врачи диагностировали у артиста инфаркт. По словам близких, исполнитель находится в тяжелом состоянии.
Известный музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию. Врачи диагностировали у артиста инфаркт. По словам близких, исполнитель находится в тяжелом состоянии.
Петр Мамонов почувствовал себя плохо минувшей ночью. В тот момент артист находился в деревне, которая располагается в 130 километрах от Москвы.
"Мы тащились из деревни своим ходом. Сейчас он в реанимации в шоковой терапии", – проводит слова супруги музыканта телеканал "". Врачи пока не комментируют состояние исполнителя.
Представители Мамонова выступили с заявлением на странице артиста в Facebook. Они рассказали, что все ближайшие концерты основателя группы "Звуки Му" отменяются.
"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", – говорится в официальном сообщении.
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