Известный музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию. Врачи диагностировали у артиста инфаркт. По словам близких, исполнитель находится в тяжелом состоянии.

Известный музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию. Врачи диагностировали у артиста инфаркт. По словам близких, исполнитель находится в тяжелом состоянии.Петр Мамонов почувствовал себя плохо минувшей ночью. В тот момент артист находился в деревне, которая располагается в 130 километрах от Москвы."Мы тащились из деревни своим ходом. Сейчас он в реанимации в шоковой терапии", – проводит слова супруги музыканта телеканал "". Врачи пока не комментируют состояние исполнителя.Представители Мамонова выступили с заявлением на странице артиста в Facebook. Они рассказали, что все ближайшие концерты основателя группы "Звуки Му" отменяются."Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", – говорится в официальном сообщении.Материал дополняется.