Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале www.gosuslugi.ru...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают, что каждый гражданин, нарушивший Правила дорожного движения, платит 50% от суммы штрафа в том случае, если он вносит платеж в течение 20 дней после подписания протокола о правонарушении. Оплатить штраф теперь стало намного легче и быстрее, ведь это можно сделать онлайн в любое время и без очереди.Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале www.gosuslugi.ru. Процедура регистрации несложная и не займет много времени. Авторизовавшись на портале, выбираем раздел «Органы власти» в меню предоставляемых услуг. Заходим в «Министерство внутренних дел» и в предложенном перечне услуг нажимаем на ссылку «Штрафы ГИБДД». Далее заполняем заявку в электронном виде, внеся в нее данные следующих документов:1) водительского удостоверения;2) свидетельства о регистрации ТС (СТС).После внесения информации о документах получаем информацию по всем штрафам в режиме реального времени.Оплатить штрафы можно на портале банковскими картами платежных систем Visa, Mastercard и «МИР», при помощи платежных сервисов Webmoney, Яндекс.Деньги, Элплат, а также со счета мобильного телефона.Скидка на оплату штрафа 50% не действует в следующих случаях:Штраф назначен за повторное нарушение по статье 12.1.1.1 КоАП РФ – отсутствие регистрации автомобиля.Нарушение по статье 12.8 – водитель задержан за рулем в нетрезвом состоянии или позволил пьяному человеку управлять своим транспортным средством.Нарушение по статьям 12.9.6, 12.9.7 – за повторное превышение скорости на более чем 40 километров в час.Нарушение по статье 12.12.3 – проезд на запрещающий сигнал светофора.Нарушение по статье 12.15.5 – выезд на встречную полосу. В случае повторного нарушения.Нарушение по статье 12.24 – причинение вреда здоровью. Предполагает штраф в размере 2 500-25 000 рублей.Правонарушение по статье 12.26 – водитель отказался проходить освидетельствование на наличие состояния алкогольного опьянения.Правонарушение по статье 12.27.3 – употребление алкоголя после ДТП. Наказывается штрафом в 30 000 рублей.Информацию о портале вы можете найти на Информационных стендах в территориальных отделах полиции по месту жительства, а также на официальном сайте УВД по ТиНАО https://xn--80appfq.xn--j1adp.xn--b1aew.xn--p1ai/Sluzhba/Gosuslugi, и на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79