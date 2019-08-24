Продавец-кассир магазина осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Солнцево г. Москвы выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.Сотрудники полиции установили, что 60-летняя продавец-кассир магазина, расположенного на улице Авиаторов, осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Полицейские в ходе дальнейшей проверки выяснили, что работница магазина ранее уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93