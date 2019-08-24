Имениннику вручили цветы, памятные подарки и нагрудный знак, учрежденный Советом ветеранов «Почетный ветеран УВД на Московском метрополитене»...

Почетному ветерану органов внутренних дел, труженику тыла в Великой Отечественной войне Алексею Ивановичу Мартынюку, исполнилось 90 лет.Поздравить с днем рождения Алексея Мартынюка приехали врио начальника УВД на ММ Роман Косарев, врио помощника начальника по РЛС УВД на ММ майор внутренней службы Наталия Виноградова, заместитель начальника ОРЛС УВД на ММ Валентин Нестеров, председатель Совета ветеранов при УВД на ММ Константин Осипов и секретарь Общественного совета при УВД на ММ Олеся Ефимова.Со словами благодарности, выражая глубокое уважение, имениннику вручили цветы, памятные подарки и нагрудный знак, учрежденный Советом ветеранов «Почетный ветеран УВД на Московском метрополитене».Алексей Иванович Мартынюк родился 21 августа 1929 года в Хмельницкой области, в 1952 году был принят на службу в 1 отряд по охране метрополитена. Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны». Вышел в отставку в 1982 году в должности старшего инспектора служебной подготовки отдела по охране метрополитена в звании майора милиции.В домашней обстановке юбиляр рассказал о своей жизни, живо интересовался текущей ситуацией в УВД на Московском метрополитене, а в конце встречи исполнил несколько мелодий русских песен на гармони.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18