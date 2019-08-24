Специалисты разобрали Airbus А321 Уральских авиалиний, приземлившийся на кукурузное поле в Подмосковье после попадания чаек в двигатели.

Специалисты разобрали Airbus А321 "Уральских авиалиний", приземлившийся на кукурузное поле в Подмосковье после попадания чаек в двигатели. В настоящее время ведется вывоз частей авиалайнера для утилизации. В авиакомпании "Уральские авиалинии" ранее пояснили, что восстановление А321 невозможно, пишет ТАСС.Самолет, летевший из Москвы в Симферополь 15 августа, совершил аварийную посадку вскоре после взлета из аэропорта Жуковский из-за отказа обоих двигателей. Все 230 человек, находившихся на борту, остались в живых. Травмы получили 76 человек, 19 из которых — дети.