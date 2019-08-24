Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли выступил с заявлением по поводу дисквалификации игрока сборной России Евгения Кузнецова за употребление кокаина. По мнению спортивного функционера, ситуация разъяснится на встрече хоккеиста с главой Лиги Гэри Беттмэном.

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли выступил с заявлением по поводу дисквалификации игрока сборной России Евгения Кузнецова за употребление кокаина. По мнению спортивного функционера, ситуация разъяснится на встрече хоккеиста с главой Лиги Гэри Беттмэном."ИИХФ ознакомила нас с данными о положительной допинг-пробе хоккеиста "Вашингтона" Евгения Кузнецова. Кокаин не входит в список запрещенных препаратов в НХЛ. Тем не менее он является наркотиком. Кузнецов согласился встретиться с Беттмэном перед началом сезона, чтобы обсудить дальнейшие действия", – цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.Также он заявил, что Кузнецов добровольно согласился принять участие в программе, помогающей хоккеистам в подобной ситуации. Кроме того, россиянин обязался регулярно проходить тестирование на наркотики", – отметил функционер.Напомним, что ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за употребление запрещенного вещества.