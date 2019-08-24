В прошлую пятницу таксисты подрались на парковке, расположенной в непосредственной близости от терминала F московского аэропорта Шереметьево. Нескольким участникам противостояния понадобилась медицинская помощь.

В Сети опубликованы кадры массовой драки, произошедшей, как утверждают авторы видео, в минувшую пятницу, 23 августа, на парковке неподалеку от терминала F столичного аэропорта Шереметьево.Участниками конфликта стали таксисты. Известно, что несколько человек получили травмы, для оказания помощи на место противостояния приезжала бригада скорой медицинской помощи.По словам отдельных очевидцев, в драке принимали участие сотрудники службы охраны, однако на данный момент официального подтверждения этих сведений нет.Причины, побудившие мужчин попытаться решить вопрос силой, пока не разглашаются.