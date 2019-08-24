Перед отлетом во Францию на саммит G7 Дональд Трамп дал интервью прессе.

Перед отлетом во Францию на саммит G7 Дональд Трамп дал интервью прессе. Он заявил, что, несмотря на решение повысить таможенные пошлины на китайские товары, он готов к переговорам к КНР. "Я всегда открыт к переговорам", — цитирует Трампа ТАСС.Ранее сообщалось, что Трамп повысил пошлины на товары из Китая на 250 миллиардов до 30 процентов. Продукция из КНР на 300 миллиардов долларов будет облагаться тарифами в 15 процентов.