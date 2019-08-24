Эммануэль Макрон заявил, что попытается убедить своих партнеров по G7 в необходимости деэскалации торговых споров. И не случайно. Ситуация между США и Китаем вновь обострилась.

Эммануэль Макрон заявил, что попытается убедить своих партнеров по G7 в необходимости деэскалации торговых споров. И не случайно. Ситуация между США и Китаем вновь обострилась. Пекин выразил протест Вашингтону из-за очередного повышения пошлины на импорт китайских товаров. Их общий объем превысит 1,5 триллиона долларов. А Трамп буквально приказал американские компаниям немедленно разорвать все отношения с КНР.Едва Китай объявил о новых пошлинах на американские товары, американский президент вызвал в Белый дом своих советников-экономистов. Совещался и в Twitter строчил. Сообщений так много, что журналисты с телефонов зачитывали их в прямом эфире."Они воруют нашу интеллектуальную собственность и хотят продолжать это делать. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай, честно говоря, нам будет намного лучше без него", — уверен Трамп.Разгневанный президент США тут же объявил: осенью сразу до 30% поднимет пошлины на ряд товаров из Китая. Главе Америки стоит злиться на самого себя — тарифную войну развязал он, и Китай вынужден защищаться. Пекин поднимает ставки — в свежий санкционный перечень КНР включила не только американские машины, но и американскую нефть."Китайцам очень нужна нефть, и они покупали ее у США. И тот факт, что Пекин готов ввести тарифы на товары, которые ему так нужны, — серьезный сигнал для США", — считает Аманда Дебуск, юрист в области международной торговли и государственного регулирования.Цены на нефть летели вниз, но Трамп не успокаивался. Он уже не писал, не требовал, а приказывал: "Я приказываю нашим замечательным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю, в том числе перенести компании обратно в нашу страну и производить продукцию в США!"Шесть лет назад от Apple пробовали выпускать компьютеры в Техасе — не сложилось. В США нет нужной инфраструктуры для производства. В Китае для американского гиганта — все условия, и цены в магазинах на родине Apple пока не изменились. Если тарифы поднимут, то и планшеты, и телефоны подорожают минимум на 10%.Чувствительный рынок акций на фоне пикировок между Пекином и Вашингтоном лихорадит. Индексы — в красной зоне, акции теряют в цене. Своей вины в этом Трамп не увидел. Обвинил в бездействии Федеральную резервную систему США и ее руководителя."Единственный мой вопрос заключается в том, кто для нас больший враг, глава Резервной системы или председатель Си?" – сказал Трамп.Назвав китайского лидера "врагом" уже через несколько часов Трамп заявил журналистам: у него с Си Цзиньпином хорошие отношения, можно было бы переговоры провести."У нас небольшая ссора с Китаем, из которой мы выйдем победителями. Мы ввели много пошлин на китайские товары. Они ввели против нас несколько, а мы против них – множество. Они хотят переговоров. Я всегда открыт к переговорам", — отметил Трамп.Это заявление он сделал по пути на саммит "Большой семерки", где наверняка поговорят об американо-китайской торговой войне, которая может больно ранить весь мир финансовым кризисом.