В матче седьмого тура российской премьер-лиги Зенит на выезде проиграл Уфе со счетом 0:1. Тренер петербуржцев Игорь Симутенков поделился впечатлениями от игры сине-бело-голубых в противостоянии с уфимцами.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги "Зенит" на выезде проиграл "Уфе" со счетом 0:1. Тренер петербуржцев Игорь Симутенков поделился впечатлениями от игры "сине-бело-голубых" в противостоянии с уфимцами."Мы не берегли силы. Знали, что нас ждет трудная игра. Готовились как к очередному сложному матчу, – приводит слова Симутенкова пресс-служба "Зенита". – Причина поражения? Сыграли ниже своих способностей".Напомним, петербуржцы потерпели первое поражение в чемпионате и с 14 очками лидируют в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на девятой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.