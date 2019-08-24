В Астраханской области в минувшую пятницу потерялся иностранный турист, в субботу, 24 августа он был найден живым и здоровым.

В Астраханской области в минувшую пятницу потерялся иностранный турист, в субботу, 24 августа он был найден живым и здоровым.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, гражданин Португалии позвонил по номеру экстренной помощи "112" и сообщил, что путешествует на мотоцикле, находится неподалеку от села Линейное и не знает, куда ехать дальше, потому что заблудился. Он также сказал, что у него садится телефон. При этом мужчина говорил по-португальски.Диспетчер пытался дозвониться по данному номеру, но связи не было. В субботу утром на поиски португальца вышли полицейские, специалисты "Волгоспаса" и волонтеры. К вечеру его обнаружили в Астрахани. По информации спасателей, в медицинской помощи он не нуждается. По некоторым данным, он добрался до Астрахани самостоятельно, на попутных машинах, пишет "Интерфакс".