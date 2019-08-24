В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии. Преступление было совершено в берлинском районе Моабит.

В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии. Преступление было совершено в берлинском районе Моабит.Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры столицы ФРГ, россиянина задержали в минувшую пятницу, 23 августа. По запросу прокуратуры судья выдал ордер на его арест. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.Сообщается также, что сотрудники правоохранительных органов нашли орудие убийства и велосипед, на котором, как предполагается, россиянин пытался скрыться с места преступления.По данным немецкой прессы, убитый, Зелимхан К., последние несколько лет проживал в Берлине с супругой и двумя детьми. Ранее он входил в состав антитеррористического подразделения МВД Грузии и участвовал в спецоперации в ущелье Лопота в августе 2012 года, выступал в качестве переговорщика от МВД с исламистами, проникшими из Дагестана. По подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Чечни, утверждают германские журналисты.