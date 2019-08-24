На проспекте Академика Сахарова проходит праздничный концерт. В мероприятии участвуют 94 тысячи человек...

"В центре столицы, на Проспекте Академика Сахарова, проходит праздничный концерт, посвященный 350-летию Государственного флага Российской Федерации.По состоянию на 14.30 в мероприятии принимают участие 94 тысячи человек," – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан," – добавила Ирина Волк.