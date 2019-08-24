На протяжении шести месяцев молодые сотрудники полиции прошли курс первоначальной подготовки, изучили основные документы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел...

На протяжении шести месяцев молодые сотрудники полиции прошли курс первоначальной подготовки, изучили основные документы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел, приобрели практические навыки в применении табельного оружия, приемов рукопашного боя, овладели передовым опытом деятельности органов внутренних дел.На торжественном мероприятии с напутственными словами к выпускникам обратился заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Владимирович Понорец.Также в церемонии выпуска слушателей принимали участие председатель Совета ветеранов ЦПП ГУ МВД России по г. Москве подполковник милиции в отставке Николай Трясоруков, глава муниципального округа Дмитровский Владимир Жигарев, глава управы Дмитровского района Сергей Перхун, а также командование полков и руководители Управлений и структурных подразделений ГУ МВД России по г. Москве.За добросовестное отношение к учебе, высокую личную ответственность и дисциплинированность, а также активное участие в общественной жизни Центра лучшие выпускники были поощрены Благодарностями ГУ МВД России по г. Москве.Кроме того, Благодарностями заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенанта полиции В.Д. Шулики поощрены подполковник полиции Денис Кулезнев (начальник цикла физической подготовки Центра) и старший лейтенант полиции Василий Федоров (начальник цикла огневой подготовки Центра) за высокую организацию и проведение учебного сбора.Выпускникам сделали подарок в виде показательной программы по специальному рукопашному бою, которую продемонстрировали слушатели учебных взводов, находящихся в данный период на обучении в Центре.В завершение мероприятия начальник Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Ипполитов пожелал слушателям успешной служебной карьеры, повышения своего образовательного уровня и совершенствования профессионального мастерства.По окончании торжественной части молодые сотрудники полиции под звуки марша военного оркестра прошли строем по плацу.