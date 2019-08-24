Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по белым рамкам.

Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".На митинге-концерте выступили многие российские звезды: Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", группа "Сурганова и оркестр". Пришли на праздник и ученые, общественные деятели, политики.Концерт проводится по инициативе московской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орел", построенном на Дединовской верфи, в 1669 году.День Государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа – в честь дня, когда был поднят триколор вместо красного полотнища в 1991 году.