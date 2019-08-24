На Арбате разгораются страсти вокруг заведения с возрастным цензом 18+. Еще не утих скандал, связанный с недавним открытием Музея истории проституции, как на главной туристической улице столицы, в историческом доме, где бывали Бунин и Есенин, вот-вот заработает магазин товаров для взрослых.

На Арбате разгораются страсти вокруг заведения с возрастным цензом 18+. Еще не утих скандал, связанный с недавним открытием Музея истории проституции, как на главной туристической улице столицы, в историческом доме, где бывали Бунин и Есенин, вот-вот заработает магазин товаров для взрослых.Оторопь и возмущение среди, казалось бы, ко всему привыкших старожилов Арбата, вызвала вывеска на доме номер 4. То, что на французском деликатно обозначено, как Condomerie, по-русски оказалось беззастенчивой "Презервативной"."Россия всегда была высокодуховной страной, понимаете, с интеллектуальными людьми, но вот после такого названия я убеждена, что страна превращается в помойную канализацию", — говорит Ирина Бирюкова.Разгневанная общественность ринулась в очаг разврата, дабы призвать похабников к ответу. Однако внутри застали лишь рабочих.- Я понимаю, что деньги не пахнут, но не до такой же степени!- До какой степени? Нормальное название "Презервативная".- Для вас оно нормальное?Тем временем, страсти накалялись: подтянулись активисты общественных организаций, готовые сражаться с идеологически чуждыми изделиями номер 2."В общественном поле уже давно ведется дискуссия о том, правда ли план Даллеса или нет? На примере таких магазинов мы понимаем, что это абсолютная правда. Наши люди, которые не хотят, чтобы наша страна существовала, открывают такие магазины!" – заявляет активист Серафим Кормухин.Однако владельцы магазина пытались отрицать, что торговля контрацептивами — часть коварного плана Даллеса по моральному разложению народов СССР."Наш магазин помогает будущему! Во-первых, детская беременность, аборты у молодых девушек. Огромное количество школьниц беременеет! Мы боремся и за здоровье народа", — объясняет совладелец магазина Есения Шамонина."Они хоть бы название сменили! Не вот так же откровенно плевать порядочным людям в лицо!" – продолжает возмущаться Ирина Бирюкова.Измученных "клубничкой" старожилов Арбата можно понять. Здесь уже работают несколько круглосуточных сексшопов, а также музей телесных наказаний и прочие двусмысленные заведения.- У вас здесь написано Музей истории проституции. А кто нам проведет экскурсию, покажет экспонаты?- У нас экскурсии нет. Мы не проводим.- А почему вы спрятались в туалете, скажите?- А я не хочу с вами общаться.- Арбат превращается в улицу красных фонарей, вообще криминальный район становится.Но и владельцы еще не открывшейся Condomerie формально никаких законов не нарушают. Спрос, как известно, рождает предложение. Лет 30 назад в этом здании был известный на всю столицу букинистический магазин, потом комиссионный, скупка, кафе. Вот дошло и до презервативов.