В городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение крыши пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение крыши пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.Из здания после ЧП были эвакуированы около 70 человек. После того, как здание осмотрели специалисты, жильцам разрешили вернуться в квартиры.Как уточнили РИА Новости в муниципальном управлении информационной политики, в здании проходил капитальный ремонт крыши, во время которого и произошло обрушение части конструкции. Повреждения получили два стоявших у дома автомобиля.