Полицейские ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшего без вести Чобану Виктора, 26.02.2006 года рождения...

Полицейские ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшего без вести Чобану Виктора, 26.02.2006 года рождения, жителя г. Москвы, который 20 августа 2019 года ушел из дома на Варшавском шоссе, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 10-12 лет, рост 150 см, волосы русые средней длины, глаза синие.Был одет: синяя футболка, штаны цвета хаки, куртка цвета хаки, на ногах темно-синие кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22