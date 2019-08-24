Известный кинорежиссер Георгий Данелия скончался в апреле 2019 года. Спустя четыре месяца вдова народного артиста СССР Галина рассказала о своем состоянии.

Известный кинорежиссер Георгий Данелия скончался в апреле 2019 года. Спустя четыре месяца вдова народного артиста СССР Галина рассказала о своем состоянии.Несколько дней назад вдова кинорежиссера посетила фестиваль Star Wings. В беседе с журналистами Галина Юркова-Данелия призналась, что до сих не может смириться со смертью супруга. "Настроение у меня скверное, конечно, ведь четвертого апреля ушел из жизни мой муж. Я сильно переживаю", – поделилась она.Вдова рассказала, что из-за частых мыслей о Георгии Данелии она впадает в депрессию. Справиться с душевной тревогой ей помогает забота о Театре режиссера. "У меня очень много различных занятий. Есть Театр Георгия Данелии, есть галерея", – приводит ее слова .На могиле сценариста до сих пор не установлен памятник. Вдова пока ищет хорошего скульптора. "Мы сначала хотим посмотреть на другие работы. Скоро будут ставить памятник Олегу Табакову, Станиславу Говорухину уже поставили. И в зависимости от того, что воздвигнут на них, будем выбирать мы", – отметила Галина.Вдова также опровергла слухи о баснословном наследстве режиссера. По ее словам, разделил все вещи между родственниками еще при жизни. Так, супруге он оставил картины и памятные вещи. "Никто ничего делить не собирается, все самодостаточные люди", – подчеркнула она.