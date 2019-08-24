Известный кинорежиссер Георгий Данелия скончался в апреле 2019 года. Спустя четыре месяца вдова народного артиста СССР Галина рассказала о своем состоянии.
Известный кинорежиссер Георгий Данелия скончался в апреле 2019 года. Спустя четыре месяца вдова народного артиста СССР Галина рассказала о своем состоянии.
Несколько дней назад вдова кинорежиссера посетила фестиваль Star Wings. В беседе с журналистами Галина Юркова-Данелия призналась, что до сих не может смириться со смертью супруга. "Настроение у меня скверное, конечно, ведь четвертого апреля ушел из жизни мой муж. Я сильно переживаю", – поделилась она.
Вдова рассказала, что из-за частых мыслей о Георгии Данелии она впадает в депрессию. Справиться с душевной тревогой ей помогает забота о Театре режиссера. "У меня очень много различных занятий. Есть Театр Георгия Данелии, есть галерея", – приводит ее слова .
На могиле сценариста до сих пор не установлен памятник. Вдова пока ищет хорошего скульптора. "Мы сначала хотим посмотреть на другие работы. Скоро будут ставить памятник Олегу Табакову, Станиславу Говорухину уже поставили. И в зависимости от того, что воздвигнут на них, будем выбирать мы", – отметила Галина.
Вдова также опровергла слухи о баснословном наследстве режиссера. По ее словам, разделил все вещи между родственниками еще при жизни. Так, супруге он оставил картины и памятные вещи. "Никто ничего делить не собирается, все самодостаточные люди", – подчеркнула она.