Накануне телеведущая Виктория Боня стала гостем на программе Андрея Малахова. На своей личной странице в Instagram она опубликовала кадр со съемок.

Накануне телеведущая Виктория Боня стала гостем на программе Андрея Малахова. На своей личной странице в Instagram она опубликовала кадр со съемок.На снимке актриса позирует в черном обтягивающем платье чуть ниже колен. Обычно звезда предпочитает носить обувь на высоком каблуке, но на этот раз предпочла для выхода сандалии на плоской подошве."Я пришла к выводу, что нужно срочно что-то делать, чтобы защитить наших детей и женщин от домашнего насилия. Не дай Бог столкнуться с этим! Но если это происходит, допустим, куда бежать, кому жаловаться. Наши дети и женщины тупо не защищены от домашнего насилия совсем! Нужно менять законы! Иначе таких историй будет только больше!", – подписала под постом взволнованная Боня.Подписчики начали вести активную дискуссию в комментариях на этот счет. Но больше их все же заинтересовал округлившийся живот телеведущей. Они бесцеремонно стали спрашивать Викторию, не беременна ли она случаем. Но актриса предпочла оставить это без комментариев.Напомним, у знаменитости уже есть дочь – Анджелина. Отцом девочки стал экс-возлюбленный звезды – миллиардер Алекс Смерфит. Их отношения распались в 2016 году, но паре удалось сохранить теплые отношения ради малышки.