В коммуне Юррюнь рядом с Биаррицем, где в субботу, 24 августа, открывается саммит G7, полиция Франции задержала 17 человек. Такие данные сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на префектуру департамента Атлантические Пиренеи.

В коммуне Юррюнь рядом с Биаррицем, где в субботу, 24 августа, открывается саммит G7, полиция Франции задержала 17 человек. Такие данные сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на префектуру департамента Атлантические Пиренеи.Столкновения с правоохранителями произошли вечером в пятницу, 23 августа, в окрестностях лагеря, в котором проживают группы противников саммита. Полицейские задерживали людей за то, что после предупреждений со стороны правоохранителей протестующие, скрывая лица под масками, продолжали организовываться в толпу.Беспорядки начались после того, как толпа протестующих численностью от 100 до 200 человек пыталась добраться до кольцевой развязки на трассе, которая соединяет Биарриц и испанскую границу. Стражам порядка, чтобы остановить наступление толпы, пришлось применить спецсредства. Манифестанты начали строить баррикады, пытаясь преградить путь в свой лагерь, а также кидались в полицейских различными предметами. Правоохранители отвечали слезоточивым газом, передает РИА Новости.В результате беспорядков получили ранения четверо полицейских. О пострадавших среди протестующих ничего не сообщается.Ранее стало известно, что в субботу, 24 августа, в местечке Андай на границе Франции и Испании состоится акция противников саммита G7.Саммит "Большой семерки" пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа. В нем примут участие главы государств и правительств, а также представители международных организаций и НПО. Безопасность саммита будут обеспечивать более 13 тысяч жандармов и полицейских.