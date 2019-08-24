Родители малыша собираются судиться с медучреждением

Родители малыша собираются судиться с медучреждениемВо Владимире врач полгода не замечал игрушку в носу ребенка и лечил его от аллергического риносинусита.Родители несовершеннолетнего ребенка обвиняют детскую клинику в лечении несуществующего заболевания, сообщает пресс-служба Судогодского районного суда. Из-за ухудшения состояния малыша мать и отец обратились в Областную детскую клиническую больницу, где врачи установили другой диагноз: наличие мелкой игрушки в носу.Родители требуют взыскать с частной клиники стоимость процедур, а также компенсацию морального вреда за проведение некачественного лечения.