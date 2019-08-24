Известный российский кинорежиссер появился на фестивале Таврида-Арт на костылях. В беседе с журналистами Никита Михалков поделился подробностями травмы ноги.

Известный российский кинорежиссер появился на фестивале "Таврида-Арт" на костылях. В беседе с журналистами Никита Михалков поделился подробностями травмы ноги.Народный артист РСФСР рассказал, что врачи провели ему операцию по замене сустава. Во время процедуры медики занесли кинорежиссеру инфекцию, из-за чего он провел на операционном столе около 39 часов. Сейчас Никите Михалкову предстоит серьезное восстановление.Несмотря на уговоры врачей кинорежиссер прибыл на фестиваль. Он признался, что не хотел подводить организаторов мероприятия. На вопрос журналистов, как именно он получил травму, артист не ответил, сообщает "".Никита Михалков также отметил, что из-за операции ему пришлось перенести съемки новой ленты "Шоколадный револьвер" на конец 2019 года. По словам артиста, в центре повествования будет режиссер, чья дочь погибла во время теракта в Каннах, передает "Интерфакс".Материал дополняется.