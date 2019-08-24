Дональд Трамп, обидевшийся на Данию за отказ продать США Гренландию, может поневоле поспособствовать строительству Северного потока – 2. Такой вывод сделало немецкое издание Welt, авторы которого прокомментировали недавнюю инфантильную выходку Трампа.

Дональд Трамп, обидевшийся на Данию за отказ продать США Гренландию, может поневоле поспособствовать строительству "Северного потока – 2". Такой вывод сделало немецкое издание Welt, авторы которого прокомментировали недавнюю инфантильную выходку Трампа.Президент США отменил визит в Данию, потому что премьер Метте Фредериксен назвала его идею о покупке Гренландии "абсурдом". В качестве ответа Дания теперь может мгновенно выдать Москве разрешение строить "Северный поток – 2" в ее территориальных водах, предполагает издание. В то же время авторы указывают, что такая реакция все же маловероятна. Ранее американские дипломаты хвалили Данию за "правильный взгляд" на "СП – 2" – в частности, за то, что Копенгаген намерен рассмотреть проект с точки зрения внешней политики, а также с точки зрения экономической безопасности для Украины, напоминает РИА Новости.Перенос визита Трампа в Данию обидел датчан. Гренландия не продается, напоминает Копенгаген. Зато пресса Дании предлагает купить США — целиком, кроме правительства.