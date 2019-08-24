Российский актер Максим Виторган показал архивную фотографию своей матери Аллы Балтер. Трогательный пост появился в личном микроблоге артиста.

Российский актер Максим Виторган показал архивную фотографию своей матери Аллы Балтер. Трогательный пост появился в личном микроблоге артиста.На черно-белой фотографии Алла Бартер запечатлена с букетом цветов. Актриса смотрит в сторону и искренне улыбается. "С днем рождения, мама!", – обратился Максим Виторган к покойной родственнице.Актер рассказал, что старается жить так, чтобы мать была им довольна. "Чтобы, если бы, вдруг, тебе захотелось мне сказать: "Я люблю тебя" – то не надо было бы добавлять перед: "Я все равно...", – написал артист.Материал дополняется.