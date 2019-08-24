Известный кинорежиссер Георгий Данелия скончался в апреле 2019 года. Спустя четыре месяца вдова народного артиста СССР Галина рассказала о своем состоянии.

Известный кинорежиссер Георгий Данелия скончался в апреле 2019 года. Спустя четыре месяца вдова народного артиста СССР Галина рассказала о своем состоянии.Несколько дней назад вдова кинорежиссера посетила фестиваль Star Wings. В беседе с журналистами Галина Юркова-Данелия призналась, что до сих не может смириться со смертью супруга. "Настроение у меня скверное, конечно, ведь четвертого апреля ушел из жизни мой муж. Я сильно переживаю", – поделилась она.Вдова рассказала, что из-за частых мыслей о Георгии Данелии она впадает в депрессию. Справиться с душевной тревогой ей помогает забота о Театре режиссера. "У меня очень много различных занятий. Есть Театр Георгия Данелии, есть галерея", – приводит ее слова .Материал дополняется.