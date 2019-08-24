А общее число укусов за сезон превысило отметку в 3000

А общее число укусов за сезон превысило отметку в 3000105 человек, в том числе 29 детей, обратились за медпомощью из-за укусов клещей на прошедшей неделе, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.Больше всего обращений было в областном центре, в Муромском, Александровском и Гороховецком районах. На лабораторные исследования отправляли 79 клещей, снятых с людей. Клещевой энцефалит выявлен не был.Всего же за весь сезон помощь в регионе оказали 3061 человеку.Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдать правила нахождения в лесу:- носить светлую одежду, максимально закрывающую кожу;- не забывать про головной убор и защиту шеи, например, при помощи платка;- обрабатывать одежду и открытые участки тела акарицидными и акарицидно-репеллентными средствами;- каждые 15-30 минут проводить само- и взаимоосмотры;- не садиться и не ложиться на траву;- по возвращении из леса полностью осмотреть тело, а одежду по возможности повесить на свежий воздух на несколько часов;- не приносить домой свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;- обязательно осматривать домашних животных, гулявших на улице, снимать с них обнаруженных клещей;- не забывать, что клещей нельзя давить пальцами.Если вы собираетесь отправиться на территории, где есть клещевой вирусный энцефалит, рекомендуется провести вакцинацию.Если вы обнаружили на коже клеща, обратитесь за медпомощью, даже если смогли снять его самостоятельно. Сдать клеща на анализ можно в лабораторию природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Прием клещей на исследование осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8 с 9-00 до 11-00.